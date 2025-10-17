Zico désigne Jay-Jay Okocha comme le plus grand footballeur africain de l’histoire

La légende brésilienne Zico a désigné l’ancien capitaine nigérian Jay-Jay Okocha comme le plus grand footballeur africain de tous les temps, saluant son talent et sa créativité exceptionnels.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

La légende brésilienne Zico a tranché : pour lui, Austin “Jay-Jay” Okocha est le plus grand joueur africain de tous les temps. Invité du podcast Obi One animé par l’ancien international nigérian John Obi Mikel, Zico a salué le talent exceptionnel de l’ex-capitaine des Super Eagles, louant son style spectaculaire et sa créativité sans égale.

« J’aime Okocha, un joueur fantastique. Numéro 10, Okocha. Eto’o, fantastique. George Weah, Drogba… mais Okocha, c’est quelque chose de spécial », a confié l’ancienne gloire du football auriverde. Le Brésilien, souvent comparé à Pelé pour sa vision du jeu et sa technique, a également réaffirmé que son illustre compatriote restait à ses yeux « le plus grand footballeur de tous les temps ». À lire aussi : Lionel Messi félicite la sélection argentine U20 après sa qualification pour la finale du Mondial

Âgé aujourd’hui de 52 ans, Jay-Jay Okocha a marqué durablement le football africain et mondial. Sous le maillot du Nigeria, il a disputé 73 rencontres et inscrit 14 buts, laissant derrière lui l’image d’un artiste du ballon rond, adulé pour sa magie et sa joie de jouer.





