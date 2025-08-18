Zelensky : la Russie ne doit pas être «récompensée» pour son invasion de l’Ukraine

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi 18 août que la Russie ne devait pas être « récompensée » pour sa guerre, quelques heures avant une rencontre très attendue avec les dirigeants américains et européens visant à trouver une issue au conflit. Sur Facebook, il a accusé Vladimir Poutine de commettre des meurtres pour maintenir la pression sur l’Ukraine et l’Europe et pour « humilier les efforts diplomatiques », et a appelé à ne pas « récompenser » la Russie pour sa participation à ce conflit.

