Zelensky annonce des renforts dans l’est pour freiner l’avancée russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi 15 août le déploiement de renforts dans l’est de l’Ukraine, en réponse à l’avancée rapide des forces russes vers la ville-garnison de Dobropillia. Sur Telegram, il a indiqué que la décision vise à renforcer cette zone et d’autres secteurs de la région de Donetsk, quelques heures avant le sommet entre les présidents américain et russe consacré à la fin de la guerre. Zelensky a ajouté que l’armée russe continue de subir de lourdes pertes alors qu’elle cherche à obtenir de meilleures positions politiques pour les dirigeants russes lors de la réunion en Alaska.