Disparition de Lyhanna : l’autopsie réalisée

Une autopsie est en cours dans le Gers sur le corps d’un enfant retrouvé dans un silo à grains à Puycasquier et qui pourrait être celui de la collégienne Lyhanna, 11 ans, disparue le 29 mai après avoir quitté son collège deux heures plus tôt.

Selon les éléments rendus publics, la fillette avait quitté l’établissement scolaire vers 15 heures le 29 mai. Elle aurait alors croisé la route de Jérôme B., 41 ans, père d’une camarade, qui déclare avoir déposé une passagère devant la piscine communale à la demande de celle-ci. Aucun contact n’a été retrouvé depuis la disparition de l’enfant.

Le corps découvert à Puycasquier se trouvait dans un silo à grains, à une quinzaine de kilomètres du lieu où la jeune fille a disparu. Les vêtements portés par la victime retrouvée sont similaires à ceux décrits le jour de la disparition. Les investigations médico-légales se poursuivent afin d’établir l’identité formelle et les circonstances du décès.

Enquête, antécédents et réactions des autorités

Les recherches sur cette affaire ont mis en lumière des antécédents concernant le principal mis en cause présumé. Il y a moins d’un an, une plainte avait été déposée par une mère de famille contre Jérôme B. pour des faits qualifiés de « multiples viols » visant sa fille âgée alors de 10 ans. Selon les informations disponibles, cette plainte n’a pas donné lieu, jusqu’à présent, à une audition du mis en cause dans le cadre de cette procédure.

La révélation de ces éléments a suscité des réactions au plus haut niveau de l’État. Plusieurs responsables politiques ont exprimé leur inquiétude sur le traitement de la plainte initiale et sur le suivi des procédures. Parmi eux, figurent notamment Marine Le Pen et Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, qui ont rendu publiques leurs interrogations.

Face aux questions soulevées, une réunion de crise a été organisée à Matignon le 5 juin à l’initiative du ministre de la Justice. Lors de cette réunion, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a dénoncé, selon ses propos, des « dysfonctionnements accablants et inacceptables des services de l’État » dans le traitement des plaintes visant le suspect. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s’est déclaré « choqué » par ces éléments et a demandé un examen des faits.

Les services judiciaires et techniques poursuivent leurs opérations sur plusieurs fronts : identification formelle du corps retrouvé, examens médico-légaux visant à préciser les causes du décès et auditions complémentaires dans le cadre de l’enquête. L’autopsie, réalisée dans le département du Gers, doit permettre de confirmer si la victime est bien la jeune Lyhanna et d’établir les circonstances de sa mort.