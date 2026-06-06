James Handy, acteur de Top Gun : Maverick, tué par le fils de sa petite amie

James Handy, comédien américain âgé de 81 ans et visage récurrent du cinéma et de la télévision, a été retrouvé mort à son domicile de Tarzana (Los Angeles) le mercredi 3 juin 2026. Le suspect désigné par la police est Michael Gledhill, 44 ans, le fils de la compagne de Handy ; selon les premiers éléments, l’auteur de l’appel au 911 s’est lui-même annoncé après l’attaque.

Mercredi matin, vers 9h30, les secours et les forces de l’ordre ont été dépêchés au bloc 19200 de la rue Erwin, dans le secteur de West Valley. Sur place, les agents ont découvert James Handy inconscient dans la cour de la propriété, atteint d’une blessure par arme blanche à la poitrine. Les pompiers l’ont transporté d’urgence à l’hôpital où son décès a été constaté.

Le suspect, identifié comme Michael Gledhill, n’a pas tenté de fuir et s’est présenté aux policiers en leur indiquant qu’il était « la personne qu’ils recherchaient ». Il a été arrêté sur place et incarcéré à la prison de Van Nuys ; la caution a été fixée à deux millions de dollars, selon les informations communiquées par la police et relayées par la presse spécialisée, dont Variety.

Un appel au 911 glaçant

Le message enregistré au moment de l’alerte a profondément marqué les premiers intervenants. À l’appel, l’individu se présente comme le fils de la victime et prononce la phrase suivante : « Je suis le fils de l’homme, je viens de tuer l’homme du péché. » Ces mots figurent parmi les déclarations citées par les autorités lors des premiers comptes rendus des faits.

Les policiers précisent que la victime et le suspect vivaient dans le même foyer : Michael Gledhill est le fils de la compagne de Handy. L’intervention des forces de l’ordre a abouti à une arrestation immédiate sur le lieu des faits, sans confrontation prolongée ni fuite, selon le rapport initial.

James Handy était surtout connu comme acteur de second plan, une figure discrète mais présente dans de nombreux films et séries américaines. Sa filmographie mentionne des titres tels que Arachnophobie, Jumanji, The Rocketeer, Brighton Beach Memoirs, Incassable ou Logan. Sa dernière apparition au cinéma remonte au blockbuster Top Gun : Maverick (2022), où il tenait le rôle d’un barman aux côtés de Jennifer Connelly.

À la télévision, Handy avait multiplié les apparitions dans des séries populaires, parmi lesquelles NYPD Blue (New York Police Blues), Melrose Place et Alias, contribuant à une carrière longue et éclectique marquée par des rôles de soutien réguliers.

Les faits ont été confirmés jeudi par les autorités locales et relayés par la presse spécialisée. Le dossier judiciaire comporte l’inculpation pour meurtre et la mise en détention provisoire de Michael Gledhill à la prison de Van Nuys avec une caution fixée à deux millions de dollars.