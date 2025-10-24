Yemi Alade confie avoir traversé une dépression après avoir menti sur son âge

La star nigériane de l’Afrobeat a révélé avoir vécu une période de trouble intérieur après avoir découvert qu’elle s’était trompée sur son âge réel pendant plusieurs années. Une expérience qu’elle décrit aujourd’hui comme un moment de lucidité et de remise en question.

La chanteuse nigériane Yemi Alade, figure majeure de l’Afrobeat, est revenue sur une période difficile de sa vie, marquée par un mensonge sur son âge qui l’a plongée dans une dépression passagère. Invitée d’une émission animée par le journaliste Chude Jideonwo, l’artiste a expliqué avoir, durant plusieurs années, prétendu avoir 22 ans, avant de réaliser qu’elle en avait en réalité 25.

« Il y a eu une période où, pendant environ trois ans, je disais toujours que j’avais 22 ans. Puis un jour, j’ai fait le calcul et je me suis rendu compte que j’avais déjà 25 ans. J’ai été déprimée pendant quelques jours, car mon esprit n’arrivait pas à l’accepter », a-t-elle confié.

L’interprète du tube « Knack Am » a expliqué que cette expérience lui avait ouvert les yeux sur les effets de l’auto-illusion et sur son impact sur la santé mentale. « C’était une période difficile, mais aussi révélatrice. J’ai compris à quel point on peut facilement se mentir à soi-même sans même s’en rendre compte », a-t-elle ajouté.