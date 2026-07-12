Yannick Noah réapparaît au côté d’Eric Ciotti quelques jours après avoir été cité dans l’affaire Patrick Bruel

Yannick Noah est réapparu publiquement à Nice le 11 juillet pour l’inauguration d’un court de tennis à son nom, quelques jours après son hospitalisation pour une appendicite et l’annulation d’un concert en Belgique où il devait remplacer Patrick Bruel, initialement déprogrammé de sa tournée estivale en raison d’une enquête le visant.

Le 24 juin, le chanteur et ancien champion de tennis avait annoncé via une story Instagram son hospitalisation. Les médecins ont diagnostiqué une appendicite, contraignant Yannick Noah à reporter plusieurs engagements, dont sa participation à un festival en Belgique où il devait assurer la prestation de Patrick Bruel. Cette annulation est intervenue alors que Bruel lui-même a été retiré de sa tournée estivale suite à des éléments le visant dans le cadre d’une enquête en cours.

Le week-end suivant, Noah s’est rendu au Nice Lawn Tennis Club, lieu de sa jeunesse sportive, pour la pose d’une plaque inaugurale. Le club a décidé de renommer le court central en son honneur, reconnaissant ainsi son parcours sportif et sa place dans l’histoire du tennis français après sa victoire à Roland-Garros en 1983, dernier Français sacré dans ce tournoi.

Inauguration et hommages à Nice

L’inauguration, ouverte au public, a eu lieu le samedi 11 juillet. Yannick Noah, qui s’est entraîné au Nice Lawn Tennis Club entre 1972 et 1978, a retrouvé d’anciens camarades du sport-études et plusieurs personnalités du tennis français. Parmi les présents figuraient Gilles Moretton, Jean-Louis Haillet, Didier Frantz et Pierre Albuixech, selon les images et comptes rendus publiés lors de la cérémonie.

Sur le site, Noah a évoqué son parcours et les sacrifices liés à sa jeunesse d’athlète. Interrogé par Nice-Matin, il a rappelé le poids de la séparation familiale durant sa formation : « La souffrance que j’ai ressentie, c’est le manque de ma famille. Le soir, lorsque je rentrais, je chialais tout le temps dans mon lit. C’était dur, mais la vie est dure. Mais ça te renforce, c’est certain. »

Le maire de Nice, Éric Ciotti, a relayé l’événement sur les réseaux sociaux en publiant des images de la cérémonie et en soulignant la portée symbolique du geste. Dans son message, il a indiqué que le court central portera désormais le nom de Yannick Noah, estimant que la ville rend ainsi hommage à une figure majeure du sport français formée sur place.

L’hommage a attiré des habitants, des supporters et des anciens coéquipiers, venus assister à la découverte de la plaque et aux échanges entre le champion et son ancien encadrement. L’événement s’est déroulé dans une atmosphère marquée par le souvenir des années de formation et par les témoignages sur la trajectoire sportive et musicale de Yannick Noah.