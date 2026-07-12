Cyril Féraud a animé l’émission culte pour enfants Art Attack pendant deux ans avant Fort Boyard

Le 11 juillet 2026, Cyril Féraud est officiellement devenu le maître de cérémonie de Fort Boyard, un rôle qui couronne une carrière commencée bien avant son entrée dans l’univers des jeux télévisés grand public. À 41 ans, ce passionné de longue date du célèbre jeu d’aventure a réalisé son rêve d’adolescence en prenant les commandes de l’émission, après avoir successivement incarné différents rôles dans cette aventure télévisuelle mythique. Sa trajectoire professionnelle est marquée par une progression constante et diversifiée dans le paysage audiovisuel français, enrichie dès ses débuts par une expérience atypique sur une chaîne jeunesse.

Avant de s’imposer sur France Télévisions, Cyril Féraud a débuté sa carrière à seulement 19 ans sur Disney Channel, où il a animé durant deux ans l’émission Art Attack, programme culte destiné aux enfants et centrée sur des ateliers créatifs. Ce passage sur Disney Channel a constitué un premier tremplin important, lui permettant d’acquérir les fondamentaux de la présentation télévisée dans un contexte particulièrement exigeant pour capter l’attention d’un jeune public. Son parcours, qui le mènera plus tard aux commandes de jeux populaires tels que Slam, Tout le monde veut prendre sa place ou encore The Floor, trouve notamment ses racines dans cette expérience.

Sa passion pour Fort Boyard ne date pas d’hier. Dès l’âge de 14 ans, Cyril Féraud s’est lancé dans l’envoi d’idées d’épreuves à la production du jeu, démontrant une fascination précoce pour ce rendez-vous télévisuel incontournable. Après des études en communication et management, il a intégré l’équipe de l’émission en tant qu’assistant, donnant ainsi le coup d’envoi à une carrière d’animateur qui ne tardera pas à décoller. Cette proximité avec Fort Boyard ne s’est jamais démentie puisqu’en plus d’y avoir travaillé en coulisse, il y est apparu comme candidat à plusieurs reprises et a incarné un personnage emblématique, Cyril Gossbo, entre 2020 et 2025.

Les premières années sur Disney Channel et la rupture avec France Télévisions

À ses débuts sur Disney Channel, entre 2004 et 2006, Cyril Féraud devient le visage français d’Art Attack, adaptation d’un format britannique lancé en 1990 et connu pour ses activités artistiques à réaliser chez soi avec du matériel simple. L’émission se distingue notamment par ses créations impressionnantes, les fameux “Big Art”, œuvres éphémères visibles uniquement depuis les airs. Tout au long des épisodes, Féraud guide les téléspectateurs en expliquant avec enthousiasme chaque étape des réalisations. Notons que, malgré sa présence à l’écran, les mains effectuant les bricolages dans les gros plans appartiennent en réalité à Neil Buchanan, créateur et animateur de la version originale.

Cette expérience formatrice sur une chaîne jeunesse permet à Cyril Féraud de s’aguerrir devant les caméras et de construire une aisance naturelle avec le public. Cette première exposition constitue un socle solide pour la suite de son parcours, puisque l’année suivante il rejoint le groupe public France Télévisions, où sa carrière va vraiment prendre son envol. Dès 2008, il débute la présentation des tirages du Loto sur France 2, avant d’enchaîner en 2009 avec Slam, qu’il animera pendant quinze ans, devenant rapidement un animateur reconnu pour son style chaleureux et sa proximité avec les candidats.

Par la suite, l’animateur multiplie les programmes et les succès : Personne n’y avait pensé !, Le Grand Slam, La Carte aux trésors, Duels en familles, 100 % logique, The Floor et Tout le monde veut prendre sa place. Il intervient également lors des grandes émissions événementielles du groupe public, confirmant son statut de figure incontournable des soirées télévisées en France.

Le retour de Cyril Féraud à Fort Boyard en tant que présentateur, en 2026, boucle une boucle entamée dès son adolescence. Un parcours singulier qui l’a mené de l’univers enfantin de Disney Channel à la figure emblématique d’un jeu mythique du service public télévisuel français.