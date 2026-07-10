Patrick Bruel visé par une nouvelle plainte pour viol non prescrit sur un mannequin de 16 ans

Patrick Bruel fait face à une nouvelle plainte pour viol datant des années 2000, déposée le 24 juin auprès du parquet de Nanterre et révélée par l’AFP le 10 juillet. La plaignante, présentée sous le prénom d’emprunt « Pauline », affirme avoir été victime à l’époque alors qu’elle avait 16 ans et travaillait comme mannequin. La plainte a été transmise aux quatre juges d’instruction déjà saisis du dossier.

Le dépôt de cette plainte a été confirmé à l’AFP par Me Tristan Vieules-Augendre, avocat de la plaignante. Selon son conseil, « La jeune femme que nous accompagnons dans cette démarche difficile de dépôt de plainte ne souhaite pas s’exposer publiquement à ce stade et réserve le récit des faits particulièrement graves dont elle a été la victime à l’autorité judiciaire, en qui elle place sa confiance ». Le prénom utilisé dans la procédure est un pseudonyme pour préserver l’anonymat de la victime présumée.

Âgé de 67 ans, Patrick Bruel a vu sa visibilité publique réduite depuis le début des révélations et des procédures à son encontre : sa dernière publication Instagram recensée remonte au 17 mai et il se fait discret quant à ses engagements professionnels prévus cet été et au lancement de la tournée célébrant les 35 ans de son album Alors regarde. L’artiste a déjà nié l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Affaire Patrick Bruel : la victime présumée était âgée de 16 ans au moment des faits

Dans le détail rendu public, la plainte déposée fin juin vise des faits qui auraient eu lieu dans les années 2000 en région parisienne. La plaignante, mineure au moment des faits, travaillait comme mannequin. Me Tristan Vieules-Augendre a confirmé le dépôt de la plainte et précisé que sa cliente ne souhaitait pas communiquer publiquement sur le contenu de sa déposition, renvoyant le récit détaillé aux magistrats instructeurs.

La plainte a été enregistrée au parquet de Nanterre, puis transmise aux juges d’instruction compétents. Cette procédure s’inscrit dans un ensemble d’affaires déjà pendantes contre l’artiste : Patrick Bruel est mis en examen depuis le 10 juin dans quatre dossiers distincts, selon les éléments rendus publics.

Les mises en examen concernent, d’après les informations disponibles, un viol à Neuilly-sur-Seine en 2008, une tentative de viol en 2010 à Bruxelles, une affaire d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel à Perpignan en 2019 et un dossier de harcèlement sexuel à Ajaccio en 2019. Parallèlement, il figure sous le statut de témoin assisté dans quatre autres procédures.

Depuis sa récente mise en examen, au moins six nouvelles plaintes ont été déposées et rendues publiques, dont celle révélée par l’AFP le 10 juillet. Patrick Bruel continue de nier l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.