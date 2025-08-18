PAR PAYS
Washington : Trump interrompt sa réunion avec les Européens pour appeler Poutine

Par BENIN WEB TV
La vendeuse de kétamine liée à la mort de Matthew Perry (Friends) plaidera coupable, selon le procureur

Burkina : la junte déclare persona non grata la coordonnatrice résidente de l’ONU

Hamas accepte une proposition de cessez-le-feu à Gaza (source Hamas)

Vingt morts au Pakistan après de nouvelles pluies torrentielles, selon des responsables locaux

Zelensky reçu par les dirigeants européens avant leur visite à la Maison Blanche

Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour quatre viols, selon le parquet

Russie: 20 morts après l’explosion d’une usine d’armement à Riazan

Incendies en Espagne : plus de 343 000 ha partis en fumée, nouveau record

Zelensky : la Russie ne doit pas être «récompensée» pour son invasion de l’Ukraine

Turquie : quatre migrants noyés en mer Égée

Sommet de Washington : Donald Trump a interrompu une réunion avec des responsables européens pour appeler Vladimir Poutine.

