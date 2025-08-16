Washington propose à Kiev des garanties de sécurité proches de l’OTAN, sans adhésion (source diplomatique anonyme)

Les États-Unis ont proposé samedi à l’Ukraine une garantie de sécurité de type article 5 de l’OTAN, sans prévoir d’adhésion formelle à l’Alliance, a déclaré une source diplomatique sous couvert d’anonymat. Selon cette source, l’offre, présentée lors d’un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, vise à accorder à Kiev une protection comparable à celle de l’article 5, hors du cadre de l’OTAN et avec l’accord préalable de Vladimir Poutine, proposition qui aurait été réitérée lors de la poursuite de l’appel avec des dirigeants européens.