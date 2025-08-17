Von der Leyen salue la proposition de Trump de garanties de sécurité otaniennes pour l’Ukraine

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué, dimanche 17 août à Bruxelles, la proposition du président américain Donald Trump d’accorder à l’Ukraine des garanties de sécurité inspirées de l’OTAN. « Nous saluons la volonté du président Trump de fournir des garanties de sécurité à l’Ukraine, similaires à l’article 5 », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, réaffirmant par ailleurs que l’Ukraine doit conserver son intégrité territoriale.