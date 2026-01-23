Vodun Days 2026 : qui sont les festivaliers venus à Ouidah ?

À l’occasion de l’édition 2026 des Vodun Days, l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD) a dressé un portrait détaillé des participants au festival. Les données révèlent une forte mobilisation nationale, combinée à une présence étrangère diversifiée.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’édition 2026 des Vodun Days, organisée du 8 au 10 janvier à Ouidah, a rassemblé une population variée de festivaliers, selon les chiffres officiels publiés par l’INStaD. Sur une fréquentation globale estimée à 740 668 participants, les Béninois constituent la majorité, représentant 80,5% du public total.

Cette prédominance nationale illustre l’ancrage du festival au sein des communautés locales et nationales, qui demeurent les principaux acteurs et bénéficiaires de cette manifestation culturelle et spirituelle. Les populations venues de diverses régions du pays ont convergé vers les différents sites de célébration, contribuant à une forte affluence sur l’ensemble des trois jours.

Les visiteurs étrangers représentent quant à eux 19,5% des participants. Issus de 56 pays différents, ils témoignent de la diversité géographique du public international ayant pris part aux Vodun Days 2026. Parmi ces visiteurs, les ressortissants français arrivent en tête avec 36%, suivis des Togolais à 20% et des Nigérians à 14,9%. Les Américains occupent la quatrième position avec une part de 12%.

Cette composition met en évidence une présence étrangère majoritairement issue de l’espace ouest-africain et de pays historiquement ou culturellement liés au Bénin. La participation de visiteurs nord-américains et européens vient compléter ce tableau, traduisant l’intérêt de publics variés pour les expressions culturelles et cultuelles mises en avant durant le festival.

Les données recueillies indiquent également que les festivaliers internationaux ne se sont pas limités à un site unique, mais ont fréquenté plusieurs espaces de célébration, contribuant à un volume total de visites estimé à 1 942 949 sur l’ensemble des sites.

À travers ce profil des participants, les Vodun Days 2026 apparaissent comme un événement à la fois profondément enraciné dans les pratiques locales et ouvert à un public international diversifié.