Visas refusés par les États-Unis à des responsables palestiniens avant l’Assemblée générale de l’ONU

Les États-Unis ont annoncé vendredi 29 août qu’ils refuseraient l’octroi de visas à des membres de l’Autorité palestinienne avant l’Assemblée générale des Nations unies prévue en septembre, où la France compte plaider pour la reconnaissance d’un État palestinien. Le département d’État a précisé dans un communiqué que « le secrétaire d’État Marco Rubio révoque et refuse l’octroi de visas pour les membres de l’Organisation de libération de la Palestine et de l’Autorité palestinienne avant la prochaine Assemblée générale des Nations unies ». Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, a qualifié cette décision d’« initiative courageuse » et, sur son compte X, a remercié le président Donald Trump et son gouvernement pour ce soutien, estimant que l’OLP et l’Autorité palestinienne doivent être tenues responsables des récompenses accordées aux terroristes, de leur incitation à la haine et de leurs efforts pour lancer une « guerre juridique » contre Israël.