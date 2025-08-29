PAR PAYS
Visas refusés par les États-Unis à des responsables palestiniens avant l’Assemblée générale de l’ONU

Ukraine: député abattu dans l’ouest, selon les autorités

Nouvelle-Calédonie: le Sénat coutumier rejette en l’état l’accord de Bougival

Modi à Tianjin pour le sommet de l’OCS

La Russie a de nouveau lancé près de 600 drones et missiles contre l’Ukraine (ministère de la défense ukrainien)

Visas refusés aux Palestiniens : la France exige un accès sans restriction pour l’ONU

Tensions États-Unis-Venezuela : un croiseur américain dans le canal de Panama

Dnipropetrovsk visée par une attaque russe «massive», alerte du gouverneur

Makassar (Indonésie) : au moins trois morts dans un incendie lors d’une manifestation

ONU : au moins 841 exécutions en Iran cette année

États-Unis: une cour d’appel confirme l’illégalité de certains droits de douane de Trump

Les États-Unis ont annoncé vendredi 29 août qu’ils refuseraient l’octroi de visas à des membres de l’Autorité palestinienne avant l’Assemblée générale des Nations unies prévue en septembre, où la France compte plaider pour la reconnaissance d’un État palestinien. Le département d’État a précisé dans un communiqué que « le secrétaire d’État Marco Rubio révoque et refuse l’octroi de visas pour les membres de l’Organisation de libération de la Palestine et de l’Autorité palestinienne avant la prochaine Assemblée générale des Nations unies ». Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, a qualifié cette décision d’« initiative courageuse » et, sur son compte X, a remercié le président Donald Trump et son gouvernement pour ce soutien, estimant que l’OLP et l’Autorité palestinienne doivent être tenues responsables des récompenses accordées aux terroristes, de leur incitation à la haine et de leurs efforts pour lancer une « guerre juridique » contre Israël.

