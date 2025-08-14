Violences contre les Alaouites en Syrie : une commission de l’ONU évoque des crimes de guerre

La commission d’enquête de l’ONU chargée d’examiner les violences commises en mars par les forces gouvernementales contre la minorité alaouite en Syrie a conclu, jeudi 14 août, que ces violences étaient « généralisées et systématiques » et pouvaient, dans certains cas, constituer des « crimes de guerre ». Les enquêteurs affirment avoir documenté des meurtres, des actes de torture et des traitements inhumains, y compris à l’encontre de cadavres, ainsi que des pillages à grande échelle et des incendies d’habitations ayant provoqué le déplacement de dizaines de milliers de civils. Ces exactions « comprennent des actes pouvant constituer des crimes de guerre », ajoute la commission.