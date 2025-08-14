PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Violences contre les Alaouites en Syrie : une commission de l’ONU évoque des crimes de guerre

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Troisième mort dans les incendies du nord-ouest espagnol

Pakistan crée une unité de missiles après son dernier conflit avec l’Inde

Poutine et Trump aborderont l’Ukraine et la sécurité internationale au sommet

Zelensky reçu à Londres par le Premier ministre ce jeudi 14 août

Drones ukrainiens en Russie : raffinerie incendiée

La Corée du Nord nie avoir retiré les haut-parleurs de propagande à la frontière sud-coréenne

Brésil: avocats de Bolsonaro demandent l’acquittement pour tentative présumée de coup d’État

Canicule: vigilance rouge levée, 80 départements en orange

Vizcarra en détention provisoire au Pérou pour corruption présumée

L’armée israélienne affirme avoir intercepté un missile tiré du Yémen

VOIR TOUS LES FLASHS

La commission d’enquête de l’ONU chargée d’examiner les violences commises en mars par les forces gouvernementales contre la minorité alaouite en Syrie a conclu, jeudi 14 août, que ces violences étaient « généralisées et systématiques » et pouvaient, dans certains cas, constituer des « crimes de guerre ». Les enquêteurs affirment avoir documenté des meurtres, des actes de torture et des traitements inhumains, y compris à l’encontre de cadavres, ainsi que des pillages à grande échelle et des incendies d’habitations ayant provoqué le déplacement de dizaines de milliers de civils. Ces exactions « comprennent des actes pouvant constituer des crimes de guerre », ajoute la commission.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!