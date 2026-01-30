Vincent Cerutti annonce l’arrivée de deux bébés dans sa famille

Vincent Cerutti a annoncé sur Instagram, le 29 janvier 2026, l’arrivée de deux lapins au sein de sa famille, une publication intime qui intervient quelques semaines après son passage devant le tribunal correctionnel de Paris dans une affaire d’agression sexuelle. L’animateur, discret depuis la tenue de l’audience en décembre, a choisi les réseaux sociaux pour partager une image de la vie familiale et marquer publiquement un retour, sans commenter les développements judiciaires en cours.

Dans une story publiée sur son compte Instagram, Vincent Cerutti a diffusé une photo montrant sa fille tenant dans ses bras deux lapins. La légende accompagnant l’image était succincte : « Nous avons deux nouveaux copains à la maison ». Conformément à ses habitudes, l’animateur avait pris soin de masquer le visage de son enfant sur la photo, laissant toutefois visibles les rongeurs présentés comme de nouveaux animaux de compagnie.

Cette publication, de nature strictement personnelle, survient après une période médiatique agitée pour Cerutti. En décembre dernier, il a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris à la suite d’une plainte déposée par une collaboratrice. Lors de l’audience, il a été reproché à l’animateur d’avoir mordu à deux reprises les fesses d’une collègue, devant témoins, faits qui ont donné lieu à des poursuites pénales.

Réapparition publique et contexte familial

Depuis l’audience, Vincent Cerutti s’était fait plus discret dans l’espace public. Le partage de la photo des deux lapins marque sa première réapparition visible sur les réseaux sociaux après le procès médiatisé. La publication n’évoque ni la procédure judiciaire ni d’éventuelles suites ; elle se concentre uniquement sur une scène de vie familiale et la présentation des nouveaux animaux.

Parallèlement, l’audience de décembre a permis de révéler des éléments de sa vie privée jusque-là peu médiatisés. Selon un message repris par le journaliste Benoit Daragon sur le réseau X (ex-Twitter), Vincent Cerutti aurait indiqué, en réponse à une question du tribunal, être séparé d’Hapsatou Sy depuis un an et demi, tout en précisant qu’ils restaient en bons termes notamment pour l’éducation de leurs deux enfants. Cette information a été rendue publique par des confrères présents lors de l’audience.

Hapsatou Sy, citée dans les échanges médiatiques suivant l’audience, a elle-même pris la parole sur ses réseaux pour répondre à la diffusion de son image et aux rumeurs. Elle a publié un message soulignant qu’elle voyait son nom « partout sur internet » et a assuré que, malgré les spéculations, elle et ses proches allaient bien. Le message, auquel Vincent Cerutti a apposé un « like », évoquait aussi les difficultés de voir sa vie privée exposée en ligne et exprimait de la gratitude envers sa communauté pour le soutien reçu.

La publication de la photo des deux lapins et les déclarations croisées autour de la séparation familiale constituent les éléments les plus récents et vérifiables de la vie personnelle de Vincent Cerutti diffusés publiquement.