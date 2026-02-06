Vanessa Paradis : le domaine des Sources mis aux enchères après abandon

Le domaine des Sources, propriété liée à la famille Paradis et au début de la vie de Vanessa Paradis, sera proposé aux enchères publiques ce jeudi 5 février. Mis en vente dans le cadre d’une procédure judiciaire, ce site de plus de quatre hectares, autrefois destiné aux réceptions et à l’hôtellerie, apparaît aujourd’hui à l’état d’abandon et soulève des questions sur son avenir et ses contraintes techniques.

Situé à Saint‑Rémy‑de‑la‑Vanne, en Seine‑et‑Marne, le domaine a longtemps constitué un lieu de sociabilité et de mémoire locale. Il a appartenu à André et Corinne Paradis et a servi de cadre à mariages, fêtes et autres rassemblements familiaux. Vanessa Paradis y a passé une partie de son enfance, loin de la lumière médiatique.

Après le décès d’André Paradis en 2017, la propriété a changé de statut et, selon les documents de la procédure actuelle, appartient depuis environ une dizaine d’années à une société aujourd’hui en liquidation judiciaire. La mise à prix annoncée pour la vente aux enchères est fixée à 900 000 euros.

Etat du domaine, servitudes et cadre légal de la vente

La vente se tiendra au Tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure collective visant la société propriétaire. Le dossier de liquidation judiciaire explicite que le bien comprend plus de quatre hectares de terrains, plusieurs bâtiments et des espaces naturels autour de sources qui ont donné son nom au lieu.

Sur le terrain, le constat décrit par la presse locale relève une désaffectation importante : bâtiments non exploités, installations autrefois prévues pour un restaurant et des spectacles aujourd’hui hors d’usage, prairies et jardins en friches. Certains accès au domaine sont rendus difficiles par la végétation envahissante, rendant le site peu fonctionnel sans travaux de remise en état.

Des contraintes juridiques et techniques viennent s’ajouter à l’état des constructions. Le domaine est grevé de servitudes anciennes, notamment des droits de passage et des canalisations. Une des sources alimente un plan d’eau communal de Saint‑Rémy‑de‑la‑Vanne, utilisé par les habitants lors des saisons touristiques, ce qui impose des obligations d’accès et d’entretien qui seront à prendre en compte par l’acheteur.

La vente judiciaire traduit le basculement du patrimoine privé vers une procédure forcée liée à la situation financière de la société propriétaire. Le prix de mise à l’encan, la présence de servitudes hydrauliques et le coût probable des travaux de restauration constituent des éléments factuels qui conditionneront l’intérêt des acquéreurs potentiels.

Vanessa Paradis n’est plus propriétaire du domaine mais conserve un lien affectif avec la région : sa mère réside à proximité, dans la commune de Saint‑Siméon. L’artiste, qui s’est mariée avec Samuel Benchetrit en 2018, a par ailleurs intitulé l’un de ses albums Les Sources la même année, référence directe au site familial.