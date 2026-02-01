Vanessa Le Moigne : un consultant de BeIn Sports suspendu pour propos sexistes

Un consultant de BeIn Sports a été suspendu avec effet immédiat après des propos jugés sexistes tenus à l’antenne lors du match Paris FC – OM, quelques jours seulement après la démission annoncée d’une journaliste de la chaîne victime de harcèlement suite d’une interview.

Les faits se sont déroulés samedi 31 janvier, au cours de la diffusion du match. Daniel Bravo, consultant pour BeIn Sports, a tenu des commentaires sur Gaëtane Thiney, directrice sportive de la section féminine du Paris FC, qualifiés de sexistes par plusieurs observateurs. Sur le plateau, il a notamment déclaré : « Elle n’est pas très attentive. J’ai l’impression qu’elle parlait lingerie ». Son collègue Christophe Josse s’est désolidarisé à l’antenne, mais Daniel Bravo a persisté, en riant.

La réaction de la direction de la chaîne a été rapide. Selon des déclarations rapportées par Le Parisien, Florent Houzot, directeur d’antenne, a annoncé avoir « suspendu [Daniel Bravo] avec effet immédiat ». M. Houzot a indiqué que le consultant regrettait ses propos et avait contacté Gaëtane Thiney pour présenter ses excuses. La durée de la suspension n’a pas été précisée par la direction. Concrètement, Daniel Bravo ne devait pas commenter le match de la Liga prévu dimanche, match qu’il devait initialement couvrir.

Contexte éditorial et réactions à l’antenne

Le dossier intervient dans un contexte tendu pour BeIn Sports. Quelques jours plus tôt, la journaliste Vanessa Le Moigne, animatrice principale sur la couverture de la Coupe d’Afrique des Nations, avait annoncé sa démission, motivée par une vague de harcèlement en ligne après une interview menée aux côtés du gardien Édouard Mendy. Elle a expliqué avoir été la cible de messages insultants et de menaces après avoir « hésité à féliciter » le joueur. Vanessa Le Moigne a évoqué un manque de soutien de la part de son employeur et s’est exprimée sur les réseaux sociaux ainsi que dans l’émission C à vous.

Sur le plateau où se sont tenus les propos incriminés, la désapprobation a été manifeste. Le collègue présent, Christophe Josse, a marqué sa désolidarisation en direct, tandis que la direction de la chaîne a choisi la suspension immédiate comme réponse disciplinaire. Le Parisien rapporte par ailleurs la communication téléphonique entre Daniel Bravo et Gaëtane Thiney au sujet des excuses formulées par le consultant.

La suspension annoncée par Florent Houzot ne comporte pas, à ce stade, de calendrier de reprise publique des fonctions pour Daniel Bravo. Il ne commentera pas le match de la Liga ce dimanche, qu’il était censé couvrir.