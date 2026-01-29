Valérie Damidot animera le retour de D&Co sur M6

Valérie Damidot, animatrice devenue figure de la rénovation télévisuelle en France avec l’émission D&Co, revient sur le devant de la scène médiatique à l’occasion des vingt ans du programme. Lancée en 2006 sur M6, l’émission qui transformait des intérieurs et accompagnait des familles a rapidement installé Damidot comme une personnalité populaire et identifiable, surnommée « la reine de la maroufle ». Aujourd’hui, des discussions autour d’un retour éphémère de D&Co sont évoquées par la chaîne.

Valérie Damidot, qui avait 41 ans lors du lancement de l’émission en 2006 et est présentée comme âgée de 61 ans dans les informations récentes, a vu D&Co s’arrêter brusquement en 2015 alors que le programme rencontrait un fort succès. Elle a ensuite collaboré avec d’autres groupes et chaînes, rejoignant NRJ 12 puis le groupe TF1, multipliant apparitions et participations à divers formats télévisés.

Interrogée en 2023 par Télé 2 semaines, Valérie Damidot avait expliqué ne pas être « partie fâchée » de M6, mais dénonçait des choix éditoriaux autour de D&Co qu’elle jugeait inadaptés, notamment la diffusion des primes morcelés en plusieurs épisodes qui retardait la découverte du résultat final des rénovations.

Retour de D&Co et activités récentes de Valérie Damidot

Selon un article du Parisien daté du 29 janvier 2026, M6 travaillerait sur un retour « éphémère au moins pour l’instant » de D&Co, à l’occasion des vingt ans du programme. La même source évoque la préparation d’une soirée anniversaire qui pourrait réunir l’ancienne animatrice pour un numéro spécial. À ce stade, cette information n’a pas été commentée publiquement par la principale intéressée.

Après la fin de D&Co, Valérie Damidot a poursuivi une carrière polyvalente : elle est intervenue comme figure du groupe TF1 et a participé à des émissions comme Danse avec les stars (2016), Le Grand Concours, Le Grand Quiz, Le Maître du Jeu ou Mask Singer, où elle a été l’une des personnalités cachées sous le costume de La Renarde.

Sur le plan télévisuel plus récent, la dernière présence en tant qu’animatrice télé remontait à 2024, où elle a apporté son expertise décoration dans Détox ta maison sur TFX. Depuis, Valérie Damidot a davantage orienté ses interventions vers la radio et les formats audio.

Du lundi au vendredi, à l’heure de la pause déjeuner, elle co-anime Au taquet aux côtés d’Éric Bastien sur France Bleu, un programme axé sur le jeu et la bonne humeur. Parallèlement, elle présente pour la même station un podcast intitulé La Réf, dans lequel les artistes invités passent en revue les références culturelles qui ont marqué une décennie importante de leur vie.