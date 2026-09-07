US Open 2026 : Rybakina écarte Osaka, à une victoire du n°1 mondial

Elena Rybakina a battu Naomi Osaka 6-1, 6-4 lundi 7 septembre à l’US Open 2026. Qualifiée pour son premier quart à New York, la Kazakhe n’est plus qu’à une victoire de la place de n°1 mondiale.

Elena Rybakina a franchi un nouveau cap à l’US Open 2026. La Kazakhe, tête de série n°2, a dominé Naomi Osaka 6-1, 6-4 lundi 7 septembre à New York pour atteindre pour la première fois les quarts de finale du tournoi et se rapprocher à une victoire de la place de n°1 mondiale.

Rybakina a imposé son rythme dès les premiers échanges sur le court Louis Armstrong. Elle a bouclé la première manche en 22 minutes, en prenant rapidement le contrôle des échanges face à une Osaka qui avait signalé avant la rencontre une gêne persistante au tendon d’Achille.

La Japonaise, double championne à New York, a davantage résisté dans le deuxième set, mais Rybakina a conservé l’avantage obtenu au service et dans les échanges de fond de court pour conclure la rencontre en deux manches.

La victoire a aussi une conséquence directe sur le classement WTA. Rybakina, actuelle n°2 mondiale, est assurée de devenir n°1 pour la première fois si elle atteint les demi-finales de l’US Open. Il lui suffit donc désormais de gagner son prochain match pour sécuriser cette place, indépendamment des autres résultats du tournoi.

Son prochain obstacle sera la Chinoise Zheng Qinwen, qualifiée après avoir renversé Iga Swiatek 7-5, 6-3. Zheng dispute le tournoi après être passée par les qualifications et a remonté un déficit de 0-5 pour la deuxième rencontre consécutive.

Rybakina arrive à ce quart sans avoir connu de parcours aussi profond à Flushing Meadows auparavant. Son meilleur résultat à l’US Open était un huitième de finale en 2025. En 2026, elle a déjà remporté l’Open d’Australie et s’est installée au deuxième rang mondial avant le tournoi new-yorkais.