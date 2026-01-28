Une chroniqueuse de Cyril Hanouna dit ‘Je fais un AVC en direct’ en plateau

Mercredi 28 janvier 2026, la quotidienne de Tout beau, tout neuf a été marquée par plusieurs moments qui ont animé le plateau : l’arrivée d’une chroniqueuse dans une combinaison très moulante a polarisé les échanges, l’annonce par l’animateur de son absence programmée vendredi 30 janvier et une réplique choc de Christine Bravo, qui a lâché « Je fais un AVC en direct » en tentant de reformuler une phrase lors d’un jeu. Ces séquences, diffusées en début d’émission, ont suscité réactions et discussions entre les chroniqueurs.

La polémique sur la tenue est intervenue dès l’ouverture de l’émission lorsque Polska est arrivée vêtue d’une combinaison très ajustée. L’apparence de la chroniqueuse a divisé le plateau : certains ont salué son audace, tandis que d’autres, comme Gilles Verdez, se sont montrés critiques. L’accueil contrasté a ouvert le débat avant que l’émission n’aborde d’autres thématiques et jeux.

Durant cette même séquence, Cyril Hanouna a rappelé aux téléspectateurs qu’il ne serait pas présent pour animer la quotidienne le vendredi 30 janvier 2026. Il a précisé que l’équipe resterait sur le plateau et que l’émission serait « un peu spéciale », chaque membre de la table devant assurer une partie de l’animation : « l’émission fait environ deux heures, donc chacun vous allez faire à peu près 15-20 minutes d’animation », a-t-il expliqué, reprenant une annonce formulée la semaine précédente.

Jeu de réponses, embrassade à la Fashion Week et propos de Christine Bravo

Plus tard, Hanouna a lancé un nouveau jeu consistant à lire des tweets d’internautes et à demander aux chroniqueurs d’identifier l’actualité visée. Le premier message cité était : « Quel cinéma ces deux viocs ». Interrogée sur la cible du tweet, Christine Bravo a d’abord évoqué Victoria Beckham, puis, invitée à reformuler sa réponse, elle a lâché la phrase spectaculaire : « Je fais un AVC en direct. »

Le message en question se rapportait, selon la production, à une scène de la Fashion Week de Paris impliquant Marc Lavoine et Adriana Karembeu. Après le passage de sa compagne sur le podium, Marc Lavoine l’aurait embrassée de manière sensible, image qui a divisé les chroniqueurs du plateau. Gilles Verdez s’est montré peu convaincu par la démonstration d’affection, tandis que Polska a suggéré que Verdez était jaloux : « Je pense que Gilles a le seum, parce qu’il aimerait la même relation avec Fatou », a-t-elle affirmé.

Gilles Verdez a réagi en précisant qu’il ne souhaitait pas « galocher » sur son lieu de travail, remarque à laquelle Hanouna a répondu en faisant allusion au fait que Verdez ne savait pas où cela se passait. La séquence a enchaîné sur d’autres échanges entre chroniqueurs, alternant jeux et réactions personnelles.

Par ailleurs, Christine Bravo a repris la parole pour évoquer une apparition de Cyril Hanouna en compagnie d’une femme, soulignant une pudeur de la part de l’animateur : « Il marche à 18 mètres, vous êtes très pudique », a-t-elle déclaré. Face à la montée de ton sur le sujet, les autres chroniqueurs lui ont demandé de changer de sujet; elle a alors menacé de nommer la personne concernée : « Me chauffez pas parce que je peux dire qui c’est ». Pour désamorcer la situation, Hanouna a feint d’appeler Laurent Ruquier en plaisantant : « Laurent tu peux venir la récupérer, elle est accidentogène. Elle n’a plus toute sa tête. »