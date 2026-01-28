Une candidate prend plus de 8 kg en 3 mois et explique pourquoi

Camille Santoro, figure de la première saison de l’émission « Familles nombreuses » suivie par TF1, a partagé sur Instagram des éléments récents de sa vie privée : son divorce d’avec Nicolas Santoro, sa nouvelle relation avec une femme prénommée Sophie, et une prise de poids de plus de 8 kg en trois mois dont elle a fait état le 26 janvier 2026. Ces révélations ont suscité de nombreuses réactions de ses abonnés et alimentent des échanges autour de son parcours personnel et familial.

Diffusée par TF1, l’émission a suivi pendant plusieurs saisons des tribus nombreuses et a contribué à la notoriété de certaines familles. Les Santoro, parents de six enfants — Alessio, Nino, Emie, Maé, Mattia et Alba —, figuraient parmi les premiers visages mis en avant. Le couple, qui s’est rencontré durant l’adolescence, n’apparaît plus au casting depuis plusieurs saisons.

Camille et Nicolas Santoro ont divorcé il y a un peu plus de deux ans. Depuis leur séparation, ils assurent une garde partagée de leurs enfants et, selon les publications de Camille, la fratrie semble bien s’adapter à cette organisation. En décembre dernier, la mère de famille a utilisé sa story Instagram pour expliquer l’absence de certaines personnes de son cercle sur ses réseaux après le divorce, évoquant une prise de parti et des motivations qui ne lui semblaient pas toujours « saines ».

Nouvelle relation, vacances et messages personnels sur Instagram

Après son divorce, Camille Santoro a officialisé une nouvelle relation amoureuse avec une femme nommée Sophie. Dans ses publications, elle s’est dite consciente de sa pudeur concernant sa vie privée et a évoqué le « courage immense » qu’il lui a fallu pour publier cette annonce. Elle a par ailleurs écrit que « se choisir » constituait, selon elle, une preuve de courage et un cadeau personnel.

La jeune femme a répondu à des questions de ses abonnés au sujet de cette histoire d’amour et a indiqué qu’elle partirait en vacances uniquement avec Sophie. Elle a également mentionné, sur un ton plus léger, qu’elle savait skier mais qu’elle n’avait pas pratiqué depuis vingt ans, anticipant un séjour potentiellement amusant.

Le lundi 26 janvier 2026, Camille a partagé une autre confidence dans sa story Instagram : une prise de poids de plus de 8 kilos en trois mois, qu’elle a attribuée aux fêtes de fin d’année. Elle a aussi rapporté avoir retrouvé le plaisir de courir, décrivant la sensation comme bénéfique « pour l’esprit et le corps ».

Dans un échange antérieur avec ses abonnés, la mère de famille avait noté son étonnement face aux questions récurrentes concernant son poids : selon elle, les cinq premières questions reçues tournaient toutes autour de ce sujet.