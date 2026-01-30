Un mouchoir usagé de Pierre Niney sur eBay dépasse 90 000€

Pierre Niney se retrouve au centre d’une vente aux enchères improbable après avoir annoncé qu’il mettait aux enchères un mouchoir usagé, geste réalisé dans le cadre de la promotion de son nouveau film Gourou, sorti le 28 janvier 2026. Mis en ligne sur la plateforme eBay, l’objet attire les enchères et atteignait, au moment des derniers relevés, 99 100 euros après 86 offres, somme que l’acteur a indiqué reverser à une association.

Dans Gourou, réalisé par Yann Gozlan et coécrit avec Jean-Baptiste Delafon, Pierre Niney incarne Matthieu Vasseur, un coach en développement personnel présenté comme « le plus suivi de France ». Le personnage propose une forme de « purification » qui attire de larges foules tout en suscitant des réserves et des critiques, une thématique explorée par le film à travers la tension entre succès médiatique et risques liés aux méthodes employées.

À l’occasion de la promotion du film, Niney a livré des éléments sur son approche du rôle dans une interview à Paris Match. Il y déclare notamment : « J’ai toujours eu une fascination pour les orateurs avec une parole un peu magique, capables du meilleur comme du pire. Aujourd’hui, les coachs en développement personnels sont partout ; leur parole cathartique, capable d’exciter les foules, m’a toujours passionnée. » Il ajoute par ailleurs : « Depuis longtemps, je cherchais la bonne porte d’entrée pour aborder ce sujet. On vit dans une époque où les gens délaissent la politique, la foi, les repères collectifs. »

De l’anecdote à la vente : le mouchoir mis en ligne et les déclarations de Niney

La mise en vente du mouchoir trouve son origine dans un échange durant le podcast du créateur de contenu Antton Racca. Interrogé sur une vente antérieure — un mouchoir attribué à Scarlett Johansson adjugé à 5 300 dollars (environ 4 400 euros) — Pierre Niney a répondu « Moi je dis vrai » avant d’esquisser l’idée de proposer un objet personnel à la vente. Au micro, il a déclaré : « Je suis en train de me demander… je n’ai pas de mouchoir pour me moucher », puis : « Je pourrais vous laisser un truc à mettre aux enchères et on voit à combien ça monte. En France, c’est souvent très gênant, ça monte à 20 balles et tu fais genre… ‘Ah’ ».

Lors de la même séquence, Pierre Niney a placé le mouchoir dans un verre et a commenté : « Ça, c’est vraiment LE mouchoir… Dans quoi je me lance ? Ça va être des enchères à 5 euros », en précisant que le produit de la vente serait reversé à une association. La fiche de la vente indique qu’après 86 enchères le montant affiché était de 99 100 euros. Selon les éléments communiqués publiquement, l’acteur n’a pas encore réagi à l’ampleur des offres.