Un adolescent nigérian de 21 ans condamné à la prison à vie au Royaume‑Uni

Au Royaume‑Uni, un jeune Nigérian a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d’un homme de 21 ans. Le condamné, Jackson Uwagboe, âgé de 19 ans et domicilié Hamilton Street à Lewisham, avait quitté le pays pour le Nigeria après l’agression survenue dans le sud‑est de Londres. Il a été déclaré coupable, le 10 février à l’Old Bailey, du meurtre de Robert Robinson, tué le 6 juin 2024 à Deptford.

Le verdict rendu le mercredi 18 février 2026 s’est traduit par une peine à perpétuité assortie d’une période minimale de sûreté de 21 ans ; Uwagboe avait également été reconnu coupable de vol et de port d’une arme blanche. Deux autres hommes impliqués dans l’affaire, Ryan Wedderburn (18 ans) et Kirk Harris (19 ans), avaient été reconnus coupables en mai de l’année précédente et condamnés à la détention à perpétuité.

Leurs périodes minimales de peine ont été fixées respectivement à 23 ans pour Wedderburn et à 22 ans et neuf mois pour Harris.

La police métropolitaine a indiqué que la victime présentait douze blessures graves par arme blanche, comprenant des blessures défensives attestant qu’il avait tenté de se protéger. Robert Robinson est décédé sur place, sur Carteret Way à Deptford.

Les autorités ont précisé que les trois auteurs s’étaient enfuis et qu’Uwagboe avait quitté le territoire. De retour au Royaume‑Uni le 25 février 2025, il a été interpellé à l’aéroport de Gatwick, soupçonné du meurtre, selon la police métropolitaine.

L’inspecteur Neil Tovey, responsable de l’enquête, a déclaré que Robert avait subi une attaque longue et violente de la part d’un groupe armé de couteaux, qu’il était désarmé, blessé et au sol lorsque Uwagboe l’a agressé, et que la prétendue légitime défense avancée par ce dernier ne tenait pas. Il a ajouté que ces condamnations rendaient justice à Robert Robinson et à sa famille, qui avaient dû faire face à deux procès en raison de la fuite d’Uwagboe.