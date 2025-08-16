Ukraine : Macron, Starmer et Merz réuniront en visio la «coalition des volontaires» dimanche 17 août

PAR PAYS
Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz réuniront dimanche 17 août à 13h00 GMT, en visioconférence, les pays de la « coalition des volontaires » alliés de Kiev afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l’Ukraine, a annoncé samedi l’Élysée. Ces concertations se tiennent à la veille d’un déplacement du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington et dans la foulée du sommet en Alaska entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine. Les alliés de l’Ukraine devraient y aborder les garanties de sécurité susceptibles d’être accordées à Kiev dans le cadre d’un éventuel accord de paix et, selon des diplomates, examiner les contours possibles d’un tel accord entre l’Ukraine et la Russie.

