Ukraine : Macron dit que Poutine veut la capitulation, pas la paix

Le président français Emmanuel Macron a affirmé dimanche 17 août, à l’issue d’une réunion en visioconférence avec la « coalition des volontaires » alliée de Kiev, que son homologue russe Vladimir Poutine « ne voulait pas la paix » mais une « capitulation » de l’Ukraine. Cette déclaration intervient à la veille d’une rencontre, prévue lundi 18 août à Washington, entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, à laquelle M. Macron et plusieurs responsables européens doivent également participer. Macron a par ailleurs interrogé jusqu’à quel point les États-Unis « sont-ils prêts à contribuer aux garanties de sécurité qui seraient offertes à l’Ukraine dans un accord de paix ».