Ukraine : la visioconférence de la coalition des volontaires commence

La « coalition des volontaires », regroupant les soutiens de Kiev — dont Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz — s’est réunie dimanche en visioconférence à 15 h (13 h TU), selon des images prises depuis la résidence d’été du président français au fort de Brégançon. Cette réunion, a précisé Emmanuel Macron en préambule, a pour objet de préparer la rencontre prévue lundi 18 août à Washington entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, à laquelle doivent participer le président français et les principaux dirigeants européens. En ouvrant les discussions, le chef de l’État a de nouveau appelé à « maintenir la pression » sur le président russe Vladimir Poutine.