Ukraine: député abattu dans l’ouest, selon les autorités

Le député ukrainien Andriï Parouby, ancien président du Parlement, a été tué par balle samedi à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, ont indiqué les autorités nationales. La police a fait état d’une fusillade et précisé qu’une « personnalité publique et politique bien connue » avait trouvé la mort. Le président Volodymyr Zelensky a identifié la victime comme étant Andriï Parouby, qualifiant l’événement de « meurtre horrible » et annonçant l’ouverture d’une enquête pour en établir les circonstances.

Selon l’Agence France‑Presse, M. Parouby avait participé aux grands mouvements pro‑européens en Ukraine, notamment à la Révolution orange de 2004 puis au mouvement du Maïdan en 2014.