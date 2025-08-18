Turquie : quatre migrants noyés en mer Égée

Au moins quatre migrants voyageant à bord d’un canot pneumatique se sont noyés lundi 18 août en mer Égée, au large des côtes occidentales de la Turquie, ont annoncé les garde‑côtes qui signalent par ailleurs des disparus. Alertés peu après 2 h locales (23 h TU), les secours ont réussi à porter assistance à deux passagers et ont repêché les corps sans vie de quatre personnes au large de Karaburun, dans la province côtière d’Izmir (ouest). Les garde‑côtes ont précisé dans un communiqué repris par l’AFP que les recherches restaient en cours à la suite des déclarations des rescapés faisant état d’autres disparus.