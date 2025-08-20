Turkish Airlines mise sur Air Europa avec une participation minoritaire

Turkish Airlines a annoncé mardi 19 août qu’Air Europa avait accepté son offre de 300 millions d’euros portant sur une participation minoritaire de 26 % dans la compagnie aérienne espagnole en difficulté. Dans une déclaration adressée au régulateur de la Bourse d’Istanbul, le transporteur national a précisé que l’opération se matérialiserait principalement par une augmentation de capital, qui sera ensuite convertie en une participation d’environ 26 %, et que le processus devrait s’achever dans un délai de six à douze mois, sous réserve des autorisations des autorités de contrôle compétentes, notamment du gouvernement espagnol. Turkish Airlines a soumis son offre contraignante à Globalia, groupe touristique propriétaire de 80 % d’Air Europa, les 2 % restants appartenant au groupe IAG, propriétaire de British Airways. Cette initiative intervient deux semaines après l’abandon des discussions par Lufthansa et Air France-KLM en vue d’une prise de participation.