Trump-Zelensky sur l’Ukraine: Pékin plaide pour un accord acceptable à tous

Par BENIN WEB TV
Le 18 août, la Chine a déclaré espérer un accord « acceptable pour toutes les parties » sur l’Ukraine, avant une rencontre à la Maison Blanche entre Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. « Nous espérons que toutes les parties et tous les acteurs participeront aux pourparlers de paix en temps opportun et parviendront à un accord de paix juste, durable, contraignant et acceptable pour toutes les parties dès que possible », a indiqué Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse, rapporte l’AFP.

