Trump informe Zelensky et plusieurs dirigeants européens du résultat de sa rencontre avec Poutine

Le président américain Donald Trump a informé, samedi 16 août, Volodymyr Zelensky et d’autres dirigeants européens de l’issue de sa rencontre avec Vladimir Poutine, a indiqué une porte-parole de la Commission européenne, rapporte l’AFP. L’échange téléphonique, auquel ont notamment participé la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte, a duré « un peu plus d’une heure », selon cette même source.