Trump écarte le retour de la Crimée à l’Ukraine et son adhésion à l’OTAN

Donald Trump a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu’il doit recevoir lundi 18 août, pourrait mettre fin « presque immédiatement » à la guerre en Ukraine avec la Russie, tout en excluant la restitution par Kiev de la Crimée annexée par Moscou en 2014 et l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. « Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s’il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé. Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama il y a 12 ans, sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré, et pas question pour l’Ukraine d’entrer dans l’Otan », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

