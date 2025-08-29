PAR PAYS
Trump demande au Congrès de supprimer près de 5 milliards de dollars d’aide internationale

Donald Trump a demandé au Congrès américain d’approuver la suppression de 4,9 milliards de dollars d’aide internationale, a annoncé vendredi 29 août la Maison Blanche, une démarche qui augmente sensiblement le risque d’une paralysie de l’État fédéral fin septembre. Selon une lettre adressée au président républicain de la Chambre des représentants et diffusée par le bureau du budget de la Maison Blanche, cette coupe vise des programmes du département d’État, de l’Agence des États-Unis pour le développement international et d’autres dispositifs d’assistance internationale. Les démocrates ont averti que toute tentative d’annuler des crédits déjà adoptés par le Congrès compromettrait les négociations destinées à éviter un blocage budgétaire — le « shutdown » — après le 30 septembre.

