Trump: 25% de risque d’échec pour sa rencontre avec Poutine

Donald Trump a estimé jeudi, lors d’un entretien à Fox News Radio, qu’il y avait 25 % de chances que sa rencontre prévue vendredi 15 août en Alaska avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine échoue. Il a précisé que tout accord visant à mettre fin au conflit devrait être confirmé lors d’un sommet trilatéral réunissant Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, qui interviendrait après sa rencontre avec son homologue russe. Selon lui, cette seconde entrevue serait décisive pour sceller un accord et impliquerait des concessions réciproques sur les frontières et les territoires; il a ajouté qu’il évitait le terme « se partager les choses », tout en le jugeant, d’une certaine manière, pertinent.