PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Trump: 25% de risque d’échec pour sa rencontre avec Poutine

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Soudan : l’UE presse toutes les parties de laisser entrer l’aide humanitaire internationale

Inde: des dizaines de morts au Cachemire après des inondations, selon un responsable local

Poutine loue les efforts «sincères» de Washington pour la paix en Ukraine

Moscou annonce l’échange de 84 prisonniers avec l’Ukraine

Troisième mort dans les incendies du nord-ouest espagnol

Violences contre les Alaouites en Syrie : une commission de l’ONU évoque des crimes de guerre

Pakistan crée une unité de missiles après son dernier conflit avec l’Inde

Poutine et Trump aborderont l’Ukraine et la sécurité internationale au sommet

Zelensky reçu à Londres par le Premier ministre ce jeudi 14 août

Drones ukrainiens en Russie : raffinerie incendiée

VOIR TOUS LES FLASHS

Donald Trump a estimé jeudi, lors d’un entretien à Fox News Radio, qu’il y avait 25 % de chances que sa rencontre prévue vendredi 15 août en Alaska avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine échoue. Il a précisé que tout accord visant à mettre fin au conflit devrait être confirmé lors d’un sommet trilatéral réunissant Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, qui interviendrait après sa rencontre avec son homologue russe. Selon lui, cette seconde entrevue serait décisive pour sceller un accord et impliquerait des concessions réciproques sur les frontières et les territoires; il a ajouté qu’il évitait le terme « se partager les choses », tout en le jugeant, d’une certaine manière, pertinent.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!