Troisième mort dans les incendies du nord-ouest espagnol

Une personne est décédée en tentant d’éteindre un feu de forêt dans la province de León, en Castille-et-León, dans le nord-ouest de l’Espagne, devenant ainsi la troisième victime des incendies cet été dans le pays, ont annoncé les autorités jeudi 14 août. Le préfet de Castille-et-León, Nicanor Sen Vélez, a fait part du décès sur le réseau social X, précisant que la personne faisait partie du dispositif de lutte contre les incendies dans la région de Valdería. Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a confirmé la nouvelle à la télévision publique nationale et présenté ses condoléances «à la famille, aux collègues et à toute la société», selon l’AFP.