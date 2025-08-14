PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Troisième mort dans les incendies du nord-ouest espagnol

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Violences contre les Alaouites en Syrie : une commission de l’ONU évoque des crimes de guerre

Pakistan crée une unité de missiles après son dernier conflit avec l’Inde

Poutine et Trump aborderont l’Ukraine et la sécurité internationale au sommet

Zelensky reçu à Londres par le Premier ministre ce jeudi 14 août

Drones ukrainiens en Russie : raffinerie incendiée

La Corée du Nord nie avoir retiré les haut-parleurs de propagande à la frontière sud-coréenne

Brésil: avocats de Bolsonaro demandent l’acquittement pour tentative présumée de coup d’État

Canicule: vigilance rouge levée, 80 départements en orange

Vizcarra en détention provisoire au Pérou pour corruption présumée

L’armée israélienne affirme avoir intercepté un missile tiré du Yémen

VOIR TOUS LES FLASHS

Une personne est décédée en tentant d’éteindre un feu de forêt dans la province de León, en Castille-et-León, dans le nord-ouest de l’Espagne, devenant ainsi la troisième victime des incendies cet été dans le pays, ont annoncé les autorités jeudi 14 août. Le préfet de Castille-et-León, Nicanor Sen Vélez, a fait part du décès sur le réseau social X, précisant que la personne faisait partie du dispositif de lutte contre les incendies dans la région de Valdería. Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a confirmé la nouvelle à la télévision publique nationale et présenté ses condoléances «à la famille, aux collègues et à toute la société», selon l’AFP.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!