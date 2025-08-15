PAR PAYS
Tripoli en proie à de nouveaux affrontements entre groupes armés

Par BENIN WEB TV
De nouveaux affrontements ont éclaté à l’aube à Tripoli, en Libye, où la situation sécuritaire reste tendue depuis plusieurs mois. Les combats ont opposé la brigade 444, fidèle au Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, à la force de dissuasion et à la police judiciaire, près de l’université dans le quartier de Ferange. Une troisième force est rapidement intervenue et a mis fin aux heurts. Ces incidents constituent une violation du cessez-le-feu annoncé en juin dernier et dont le Premier ministre s’était porté garant, s’engageant alors à faire retirer toutes les formations militaires de la capitale. En mai, Tripoli avait déjà été le théâtre d’affrontements très violents ayant causé la mort d’une cinquantaine de civils.

