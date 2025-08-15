Traité plastique : Agnès Pannier-Runacher déçue et en colère après l’échec des négociations

PAR PAYS
Le 15 août à Genève, la ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, s’est dite « déçue » et « en colère » après l’échec des négociations visant l’adoption d’un traité contre la pollution plastique. Dans une déclaration reprise par l’AFP, elle a regretté que « une poignée de pays, guidés par des intérêts financiers de court terme et non par la santé de leurs populations et la durabilité de leur économie, ont bloqué l’adoption d’un traité ambitieux contre la pollution plastique ».

