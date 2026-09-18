Bénin : la carte d’identité biométrique peut désormais être renouvelée en ligne

Le renouvellement en ligne de la carte nationale d’identité biométrique est désormais accessible à tous au Bénin. La CNIB coûte 6 000 FCFA, reste valable cinq ans et son retrait demeure personnel.

Le renouvellement de la Carte nationale d’identité biométrique (CNIB) est désormais accessible en ligne à tous au Bénin, a annoncé l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) à l’occasion de la Journée internationale de l’identité organisée le 16 septembre 2026 à Parakou.

Cette évolution permet aux titulaires arrivés à l’étape du renouvellement d’engager leur démarche par les services numériques de l’ANIP. L’agence indique que sa plateforme e-services est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La dématérialisation ne signifie toutefois pas que toute la procédure devient automatique. Selon l’ANIP, les demandes de carte d’identité biométrique nécessitent une validation manuelle. L’usager peut suivre l’avancement de son dossier dans l’espace « Mes documents » de la plateforme.

La CNIB est facturée 6 000 FCFA et sa durée de validité est de cinq ans. Elle certifie l’identité de son titulaire à partir de son numéro personnel d’identification. Tout Béninois âgé de 18 ans révolus doit en être titulaire, tandis qu’une carte peut être délivrée à un mineur à la demande de l’autorité parentale ou du tuteur.

Le retrait de la carte reste personnel

Pour une demande de CNIB, l’ANIP exige notamment un acte de naissance sécurisé, une copie du Certificat d’identification personnelle (CIP) et une photo d’identité. La preuve de la profession et celle du groupe sanguin sont facultatives.

L’agence précise que le retrait de la carte doit toujours être effectué par le demandeur lui-même. Une exception n’est possible qu’avec une autorisation dûment établie par la Direction générale de l’ANIP.