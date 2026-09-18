Carabao Cup : Floyd Samba double buteur pour ses débuts, City gagne 5-0

À 17 ans, Floyd Samba a marqué deux fois pour sa première apparition avec l’équipe première de Manchester City, vainqueur 5-0 de Norwich et qualifié pour le quatrième tour de la Carabao Cup.

À 17 ans, Floyd Samba a signé un doublé pour sa première apparition avec l’équipe première de Manchester City, large vainqueur de Norwich 5-0 jeudi 17 septembre à l’Etihad Stadium, au troisième tour de la Carabao Cup.

Aligné à la pointe de l’attaque, le jeune joueur a ouvert le score à la 29e minute d’une tête placée sur un service d’Allan. Il a récidivé à la 54e minute en enroulant du droit après une passe de Rayan Aït-Nouri, pour porter l’avance de City à 4-0.

Rayan Cherki avait inscrit le deuxième but à la 32e minute, avant qu’Allan ne marque à la 48e. Ryan McAidoo a clos le score dans le temps additionnel. Manchester City rejoint ainsi le quatrième tour, où il recevra Brighton.

Enzo Maresca avait effectué dix changements par rapport à l’équipe qui avait battu Manchester United 1-0 à Old Trafford quelques jours plus tôt. Samba faisait partie des trois joueurs titularisés pour la première fois avec l’équipe première, aux côtés de Gerónimo Rulli et Allan. City restait sur un succès dans le derby mancunien.

Après la rencontre, Maresca a expliqué avoir testé Samba dans un rôle de numéro 9 seulement dans les jours précédant le match. Le technicien italien a salué sa finition et plusieurs de ses décisions avec le ballon, tout en soulignant la nécessité d’accompagner progressivement les jeunes joueurs.

Le rapport officiel de Manchester City précise que Norwich a bien trouvé le chemin des filets par Mohamed Toure à la 75e minute, mais le but a été refusé pour hors-jeu. La rencontre s’est disputée devant 32 451 spectateurs à l’Etihad.

Le quatrième tour contre Brighton doit se jouer à domicile pendant la semaine du 26 octobre. La date exacte et l’heure du coup d’envoi doivent encore être confirmées.