Marathon de Berlin : à 44 ans, Bekele revient sept ans après son 2h01’41

Kenenisa Bekele prendra le départ du marathon de Berlin le 27 septembre. À 44 ans, l’Éthiopien revient sur un parcours où il a gagné deux fois et couru 2h01’41 en 2019.

Kenenisa Bekele disputera le marathon de Berlin le dimanche 27 septembre 2026, ont annoncé les organisateurs. À 44 ans, l’Éthiopien effectuera sa première course de l’année et retrouvera un parcours sur lequel il s’est imposé à deux reprises.

Bekele avait gagné à Berlin en 2016 en 2h03’03, puis en 2019 en 2h01’41. Cette deuxième performance l’avait placé à seulement deux secondes du record du monde de l’époque.

Le triple champion olympique sur piste n’a plus terminé de marathon depuis les Jeux olympiques de Paris 2024, où il avait pris la 39e place en 2h12’24. Il avait ensuite abandonné au marathon de New York en novembre 2025.

Sa présence renforce le plateau masculin de Berlin après le forfait annoncé fin août du Kényan Sabastian Sawe. Bekele arrive toutefois sans repère de compétition en 2026, ce qui laisse ouverte la question de son niveau sur les 42,195 km.

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L’Éthiopien possède l’un des palmarès les plus riches de l’athlétisme de fond : ses anciens records du monde du 5 000 m et du 10 000 m ont tenu environ quinze ans, auxquels s’ajoutent plusieurs titres olympiques, mondiaux et de cross-country.

Le départ du marathon de Berlin est fixé au 27 septembre. Bekele tentera alors de terminer un marathon pour la première fois depuis Paris 2024, sept ans après son chrono de 2h01’41 dans la capitale allemande.