Bénin: la Police républicaine neutralise un réseau de vol de motos à Natitingou

​Une opération menée par les forces de l’ordre a porté un coup d’arrêt aux agissements d’un réseau spécialisé dans le vol d’engins à deux roues dans la commune de Natitingou.

|Les investigations conduites par les services de la Police républicaine ont abouti à la découverte de quatre motocyclettes dans le quartier Boriyouré, dont un scooter de type Yamaha T-Max dérobé quelques semaines plus tôt et désormais restitué à son propriétaire légitime.

​Le point de départ de cette affaire remonte à la nuit du 5 au 6 août 2026, au quartier Yimporima, où des individus ont forcé une concession pour soustraire un scooter Yamaha T-Max immatriculé 2EK0370 RB. L’engin a ensuite été acheminé à Boriyouré afin d’y être maquillé par le retrait de plusieurs accessoires d’origine avant sa revente.

Le travail de recoupement d’informations a permis aux policiers d’investir, le 10 août 2026, la concession du cerveau présumé de la bande, qui avait pris la fuite peu avant l’intervention.

​Sur place, la perquisition a permis de saisir le scooter recherché ainsi que trois autres motos sans plaques d’immatriculation, en cours de démontage, accompagnées d’un important lot de pièces détachées.

Après vérification formelle des caractéristiques techniques, le Yamaha T-Max a été officiellement restitué le 9 septembre 2026 par la Direction départementale de la Police républicaine de l’Atacora. Les investigations se poursuivent activement pour retrouver le principal suspect toujours en cavale et remonter l’ensemble des ramifications de cette filière illicite.