Carolyna prépare un nouvel album, aux côtés de Monique Séka

Carolyna, fille de Monique Séka, travaille sur un nouvel album. Le projet a été évoqué le 16 septembre à Abidjan lors d’une audience avec le ministre Amadou Coulibaly.

La chanteuse franco-ivoirienne Carolyna prépare un nouvel album et se trouve déjà en studio. Le projet a été évoqué mercredi 16 septembre 2026 à Abidjan, lors d’une audience au ministère de la Communication à laquelle elle participait avec sa mère, Monique Séka, et le président de l’Union des artistes de Côte d’Ivoire (UNARTCI), Ken Adamo.

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a rendu publique la rencontre sur ses réseaux sociaux. Il a indiqué que Carolyna travaillait à la sortie prochaine d’un nouvel album, sans annoncer pour l’instant de titre, de date de parution ni de liste de morceaux.

La présence de Monique Séka donne à cette séquence une dimension familiale assumée. Figure historique de l’afro-zouk ivoirien, la chanteuse accompagnait sa fille au cours de l’audience, tandis qu’Amadou Coulibaly a salué la continuité artistique entre les deux générations.

Carolyna construit depuis plusieurs années une trajectoire à la croisée de l’afro-pop et de l’héritage musical familial. En juillet 2025, elle avait notamment revisité « Okaman », un classique associé à Monique Séka, dans un remix enregistré avec Jessy Matador et distribué sur les principales plateformes de streaming.

Une nouvelle étape après « Okaman »

Cette reprise avait servi de passerelle entre le répertoire de sa mère et son propre univers. Le single, publié le 15 juillet 2025, a marqué l’une des premières sorties largement référencées sous le nom de Carolyna et a installé plus clairement son projet dans le paysage afro-pop francophone.

L’audience du 16 septembre ne portait pas uniquement sur son album. Ken Adamo y a aussi présenté au ministre plusieurs projets de l’UNARTCI, notamment une tournée nationale de sensibilisation annoncée avec l’appui du ministère de la Culture et de la Francophonie.

Pour Carolyna, l’information nouvelle reste donc la mise en chantier avancée de cet album. Aucune date de sortie ni collaboration n’a encore été officialisée, mais le projet est désormais confirmé publiquement comme étant en cours d’enregistrement.