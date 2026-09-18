Paris : 2 défilés font passer le luxe africain du podium à la vente

La première Fashion Collective réunit ce vendredi deux défilés à Paris avant une vente en accès libre samedi. Maison Kandé et Unfolloworld figurent parmi les maisons annoncées, dans un format qui transforme le show en rendez-vous d’achat dès le lendemain.

À Paris, la première Fashion Collective veut réduire à quelques heures la distance entre le podium et l’achat. Deux défilés sont programmés ce vendredi 18 septembre à l’Espace Guiffi, près de Bastille, puis les pièces montrées la veille seront proposées au public samedi de 11 h à 19 h.

Le format, lancé par le magazine Lundanaa, assume une double séquence. Vendredi soir, l’accès est réservé aux invités confirmés et les portes ouvrent à 18 h 30. Samedi, l’événement bascule vers une vente privée en accès libre, avec les créations des maisons présentées la veille. L’organisation présente cette journée comme le prolongement direct des défilés.

Parmi les maisons annoncées, Maison Kandé est fondée par Félicia Kandé et se place sur un registre d’élégance et de raffinement. Unfolloworld, fondée par Serge Gakpé, travaille un vestiaire unisexe qui mêle streetwear et couture. Né à Paris avec des racines togolaises, l’ancien footballeur professionnel a développé la marque après sa carrière sur les terrains.

Cette porosité entre vestiaire quotidien et pièce de podium se lit déjà dans l’univers d’Unfolloworld. Certaines créations sont présentées comme issues de son premier défilé Crossroads, from Paris to Limassol, et des pièces du catalogue sont fabriquées en France. Le label revendique un vestiaire à porter librement, sans hiérarchie entre streetwear et couture.

Fashion Collective élargit aussi le casting au-delà du vêtement. Phenysart apporte un univers graphique, tandis que Lundanaa présente sa première édition papier. L’événement entend faire cohabiter jeunes maisons, image et culture mode dans le même espace plutôt que de limiter la soirée à une succession de silhouettes.

Les portes ouvrent vendredi à 18 h 30 pour les invités munis d’une confirmation. La vente de samedi se tient de 11 h à 19 h à l’Espace Guiffi, dans le secteur Bastille à Paris, avec accès libre annoncé par les organisateurs.