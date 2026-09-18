Athlétisme : Nairobi décroche les Mondiaux 2029, une première en Afrique

La capitale kényane a été choisie par World Athletics pour organiser l’édition 2029. Jamais encore les Championnats du monde d’athlétisme n’avaient été attribués à une ville africaine.

Nairobi accueillera les Championnats du monde d’athlétisme en 2029, une première pour le continent africain. World Athletics a attribué l’organisation à la capitale kényane à l’issue de la 242e réunion de son Conseil, tenue les 14 et 15 septembre à Budapest.

Le choix de Nairobi place le Kenya au centre du calendrier mondial trois ans après la décision. La candidature kényane s’est imposée face à Londres, Rome et Munich, cette dernière ayant finalement obtenu l’édition 2031.

Le stade Kasarani doit constituer le principal site de l’événement. L’enceinte fait actuellement l’objet d’une rénovation complète avant la Coupe d’Afrique des Nations 2027, que le Kenya coorganisera avec la Tanzanie et l’Ouganda.

Nairobi dispose déjà d’une expérience internationale importante en athlétisme. La ville a accueilli les Mondiaux U18 en 2017 puis les Mondiaux U20 en 2021, et organise régulièrement le Kip Keino Classic, intégré au World Athletics Continental Tour Gold.

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Le Kenya arrive à ce rendez-vous avec un poids sportif majeur. World Athletics le classe comme la deuxième nation la plus titrée de l’histoire des Championnats du monde et rappelle que le pays a terminé deuxième du tableau des médailles aux Mondiaux de Tokyo 2025 avec sept titres et onze médailles au total.

La prochaine édition des Championnats du monde se tiendra à Pékin du 10 au 19 septembre 2027. World Athletics prévoit également Nairobi 2029 et Munich 2031 en septembre, afin de placer son principal championnat en fin de saison.