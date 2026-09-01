Tournée nationale du ministre de la Santé: Benjamin Hounkpatin évalue la prise en charge des urgences vitales

​Du nord au sud du pays, le ministre de la Santé, le Professeur Benjamin Hounkpatin, s’est rendu sur le terrain les 26 et 27 août 2026 afin de contrôler l’effectivité de la prise en charge des urgences vitales dans les structures sanitaires publiques.

​Cette descente a permis de passer au crible les hôpitaux et centres de santé pour mesurer l’application concrète des mesures d’amélioration des urgences et identifier les difficultés spécifiques à chaque établissement.

Au-delà des services d’urgence, la visite a couvert l’examen des infrastructures, des équipements, des conditions de fonctionnement et des projets en cours, confrontant ainsi les ambitions ministérielles aux réalités quotidiennes.

​Cette démarche de terrain illustre la volonté d’un suivi rapproché du système de soins, où l’enjeu primordial demeure la rapidité de la réponse médicale face aux détresses vitales pour garantir la sauvegarde des vies humaines.