Insuffisance rénale et dialyse: l’appel de cœur de Nourou Dine Saka Saley à Wadagni

Dans un message publié ce jeudi 27 août 2026 sur sa page Facebook officielle, le juriste Nourou Dîne Saka Saley attire l’attention du président Romuald Wadagni sur la situation des dialysés au Bénin.

Dans son message, Nourou Dine Saka Saley appelle à une réponse plus forte de l’État face au coût et à l’accès aux séances de dialyse.

Le drame survenu récemment à Parakou a servi de déclencheur à cette prise de parole. Un jeune homme, interpellé par les forces de l’ordre alors qu’il tentait, selon le récit livré dans la lettre, d’alerter sur la situation de son père atteint d’insuffisance rénale, a vu ce dernier décéder le lendemain.

Face à cette situation, l’auteur de la missive salue le contact téléphonique établi par les services de la présidence avec la famille endeuillée. Mais au-delà de ce geste de compassion, il estime que le drame de Parakou doit surtout conduire à une réflexion plus profonde sur la politique nationale de prise en charge de l’insuffisance rénale.

Le coût de la dialyse au cœur des préoccupations

Dans sa lettre, l’auteur dénonce une situation dans laquelle des patients et leurs familles seraient contraints de solliciter régulièrement l’aide du public, notamment sur les réseaux sociaux, pour financer leurs soins.

Pour lui, cette réalité pose une question fondamentale : comment garantir aux personnes atteintes d’insuffisance rénale un accès régulier aux soins lorsque le coût de leur prise en charge dépasse les capacités financières de nombreuses familles ?

La lettre invite ainsi le chef de l’État à examiner la possibilité de renforcer les mécanismes publics de soutien aux patients dialysés et de réduire les barrières financières qui peuvent compromettre la continuité des soins.

Vers un mécanisme national de solidarité ?

Parmi les principales propositions formulées figure la création d’un fonds national de solidarité dédié à l’insuffisance rénale. Celui-ci pourrait, selon l’auteur, permettre de structurer les contributions de l’État, des citoyens et d’éventuels partenaires autour d’un objectif commun : soutenir durablement les personnes confrontées à cette pathologie.

Le message plaide également pour le rétablissement ou le renforcement de mécanismes d’accompagnement social en faveur des patients dialysés, faisant référence aux dispositifs d’assistance qui existaient avant 2016.

A travers cette lettre, c’est donc moins une réaction ponctuelle au drame de Parakou qu’un débat plus large sur la solidarité nationale et l’accès aux soins que son auteur entend ouvrir.

Son message au président Romuald Wadagni est clair : au-delà de la compassion suscitée par les drames individuels, les familles confrontées à l’insuffisance rénale attendent des réponses durables, prévisibles et accessibles.

La question posée est désormais celle de la capacité des pouvoirs publics à transformer ces situations dramatiques en réformes concrètes de la prise en charge des patients, afin que la maladie ne se transforme pas, pour les familles les plus vulnérables, en une épreuve financière insurmontable.