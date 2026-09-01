Mercato: Galatasaray rêve d’Eduardo Camavinga

Galatasaray entend encore frapper fort sur le marché des transferts et rêve désormais d’Eduardo Camavinga. Le club turc souhaite attirer le milieu du Real Madrid avant la clôture du mercato, dans une opération qui serait aussi retentissante que l’arrivée de Victor Osimhen.

Galatasaray souhaite frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts en tentant d’attirer Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Real Madrid. Une éventuelle arrivée de l’international français serait perçue comme une opération majeure pour le club turc, à l’image du recrutement de Victor Osimhen. L’intérêt de Galatasaray pour Camavinga a été évoqué par Ali Naci Küçük, journaliste sportif turc réputé. Ce dernier a apporté de nouvelles informations sur les discussions autour de l’avenir du joueur madrilène.

Le club stambouliote chercherait ainsi à boucler l’opération avant la fermeture du mercato estival. Une ambition qui s’annonce toutefois difficile à concrétiser, compte tenu de l’importance de Camavinga dans le projet du Real Madrid. Arrivé dans la capitale espagnole en 2021, le Français s’est progressivement imposé comme l’un des milieux de terrain importants de l’effectif merengue. Sa polyvalence et ses qualités athlétiques en font un joueur particulièrement apprécié au sein du club.

Galatasaray devra donc convaincre le Real Madrid de laisser partir l’un de ses jeunes cadres. Après avoir réussi à attirer Osimhen, le champion de Turquie entendrait une nouvelle fois afficher ses ambitions sur la scène européenne avec un recrutement de premier plan.







