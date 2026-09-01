Politique: ce que les béninois apprécient dans le premier trimestre de Romuald Wadagni à la tête de l’État

Bilan des 100 premiers jours de Romuald Wadagni à la tête du Bénin : entre réformes sociales et proximité terrain

​Les béninois apprécient le premier bilan marquant les quatre-vingt-dix premiers jours de gouvernance du président Romuald Wadagni, entré en fonction après avoir été plébiscité à plus de 94 % des voix.

Ce premier trimestre passé dans le fauteuil présidentiel est positivement apprécié par l’ensemble des béninois. Il se caractérise par des réformes d’envergure et une volonté affichée de proximité avec les citoyens.

​Sur le plan social, l’exécutif a pris plusieurs décisions fortes touchant directement le quotidien des Béninois :

​ Redevances et santé : Baisse des redevances des marchés modernes et instauration d’une prise en charge des urgences vitales dans les hôpitaux adossée à un mécanisme de paiement différé et à un décaissement d’un milliard de francs CFA.

Baisse des redevances des marchés modernes et instauration d’une prise en charge des urgences vitales dans les hôpitaux adossée à un mécanisme de paiement différé et à un décaissement d’un milliard de francs CFA. ​ Éducation et agriculture : Généralisation de la gratuité de la scolarité secondaire pour l’ensemble des filles dès la rentrée 2026-2027, mise en place d’une assurance récolte et annonce d’un dispositif de prévoyance et de retraite pour les producteurs agricoles.

Généralisation de la gratuité de la scolarité secondaire pour l’ensemble des filles dès la rentrée 2026-2027, mise en place d’une assurance récolte et annonce d’un dispositif de prévoyance et de retraite pour les producteurs agricoles. ​Aide sociale et justice : Projet d’une plateforme de prestations sociales liée à un registre national des ménages pour cibler les populations vulnérables, complété par une série de libérations de détenus.

​Une méthode de gouvernance axée sur le terrain et la diplomatie

​Romuald Wadagni a privilégié l’écoute directe en se rendant auprès des unités de l’opération Mirador, dans les structures de santé, les universités et au contact direct de la population, allant jusqu’à échanger par téléphone avec des citoyens en difficulté ou s’étant illustrés positivement dans des compétitions internationales.

​Sur le plan diplomatique, le chef de l’État a mené une série de déplacements dans la sous-région notamment au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Bissau et au Mali.

Cette offensive diplomatique a permis d’amorcer des avancées avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) et de décrisper les relations régionales.

​Perspectives et déploiement du PAG 2026-2033

​Alors que le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2033 doit débuter son déploiement effectif en septembre 2026, cette période initiale a également été marquée par une restructuration des ministères et du rythme des conseils des ministres.

Cette trajectoire prise par Romuald Wadagni vise à conjuguer croissance économique et justice sociale, augurant, selon bon nombre de béninois d’une transformation profonde de la société béninoise pour ce septennat.

Cette dynamique dans le social est largement apprécié. Le chef de l’État est invité à poursuivre dans ce sens en travaillant également à l’union des filles et fils du pays à travers des mesures encore plus fortes en faveur des exilés et des prisonniers politiques.