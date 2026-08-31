Bénin : Benjamin Hounkpatin en tournée sur les urgences vitales et les hôpitaux

Cette tournée menée les 26 et 27 août a conduit le ministre de la Santé dans plusieurs structures du Borgou, des Collines, du Zou et de l’Atlantique sur fond de réforme des urgences vitales et de projets hospitaliers.

Selon un compte rendu publié le 31 août 2026 par le Gouvernement du Bénin, le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a effectué les 26 et 27 août une tournée dans plusieurs structures sanitaires publiques du Borgou, des Collines, du Zou et de l’Atlantique pour suivre la prise en charge des urgences vitales et examiner des projets hospitaliers.

Le Conseil des ministres du 3 juin 2026 a doté les hôpitaux publics d’une enveloppe d’un milliard de FCFA pour constituer des stocks d’intrants destinés à la prise en charge systématique des urgences vitales, sans condition préalable de paiement.

Le compte rendu gouvernemental cite parmi les étapes de la tournée le CHUD Borgou, le Centre de traitement des épidémies de Parakou, le centre de santé de Tchatchou, l’hôpital Saint Martin de Papané, l’hôpital de zone Savè-Ouèssè, le Centre hospitalier départemental du Zou et l’hôpital de zone Allada-Toffo-Zè. Au CHUD Borgou, le directeur général Didier ADEDEMI a fait état de résultats encourageants dans la mise en œuvre de la prise en charge des urgences vitales, tout en signalant des difficultés liées à l’identification de certains patients et au recouvrement. À l’hôpital Saint Martin de Papané, les échanges ont retenu la nécessité de renforcer le personnel soignant par le Centre des opérations d’urgence de santé publique afin d’améliorer la détection précoce et la prise en charge des cas en communauté.

À l’hôpital de zone Allada-Toffo-Zè, la délégation a aussi examiné le projet d’extension de l’établissement. Le Conseil des ministres du 12 novembre 2025 avait approuvé ce chantier avec une augmentation de capacité de 65 à 150 lits et la création d’unités de grands brûlés et de traumatologie.